Волочкова рассказала о самом страшном «испытании» в жизни

Балерина поведала о предательстве близких людей в своей новой колонке на Teleprogramma.pro.

На этот раз Анастасия Волочкова в своей постоянной рубрике затронула тему красоты и женственности. Помимо советов по диете и уходу за собой, балерина отметила, как важно сохранять внутреннюю гармонию.

И главное тут, уверена артистка балета, быть искренним по отношению к себе и окружающим.

«Если говорить о том, что красивым может быть только человек настоящий и искренний, то с отношениями мужчины и женщины, на мой взгляд, то же самое. Главное — это искренность, гармония и, конечно же, доверие», — заметила она.

При этом балерина отметила, что не всегда люди относились к ней так… И порой ее предавали самые близкие.

«Самое страшное испытание — не поврежденные суставы, не боли в мышцах, а именно предательство», — добавила она. Однако балерина не замкнулась в себе, а продолжила радоваться, доверять людям и любить.

«Любовь — это для меня одно из слагаемых счастья», — добавила Волочкова.