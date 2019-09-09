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Пугачева прокомментировала возможный снос шикарного замка Галкина

Некоторые соседи недовольны, что юморист построил огромный особняк.

Пугачева прокомментировала возможный снос шикарного замка Галкина
Пугачева не верит, что замок Галкина будет снесен/globallookpress.com

Певица Алла Пугачёва в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ отреагировала на новости, что замок ее мужа, юмориста Максима Галкина, может быть снесен. Дело в том, что некоторые соседи телеведущего по деревне Грязь недовольны, что он построил огромный особняк. По их словам, тень от замка падает на их огороды и там мало солнца. Как итог, на участках все плохо растет. Сейчас некоторые соседи хотят, чтобы три этажа замка были снесены.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева ничего не слышала о сносе замка Галкина/globallookpress.com

«Нет. Мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже. Это все вранье», — заявила, как отрезала, Примадонна отечественной эстрады. Интересно, что сам Максим Галкин также высказался об этой новости. «Сообщения нам поступают только от вас», — сказал юморист, намекнув, что ничего не знает о предстоящем сносе своих владений.

Кстати, не все соседи звездного семейства по деревне Грязь считают, что замок Галкина наносит непоправимый вред их участкам. Некоторые, наоборот, рады, что рядом с ними поселился юморист с женой и детьми.

Спросили журналисты и о том, как дела у Лизы и Гарри Галкиных в учебе. Примадонна ответила, что ее дети не ходят в детский сад. Они занимаются дома с репетиторами. Сейчас они, по признанию Примадонны, в «нулевом классе». Через год дети знаменитостей должны как раз пойти в первый. В какой школе будут учиться Лиза и Гарри, пока неизвестно.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкинпрограмма "Ты не поверишь"

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Пугачева прокомментировала возможный снос шикарного замка Галкина
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