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«Борода — это по-мужски»: жена Джигурды оценила его брутальный образ

Марина Анисина призналась Teleprogramma.pro, что не представляет Никиту без растительности на лице.

«Борода — это по-мужски»: жена Джигурды оценила его брутальный образ
https://www.instagram.com/instadzhigurda/

Борода уже давно стала частью брутального имиджа Никиты.

Любопытно, что именно в таком образе его любит и жена Марина Анисина. Женщина призналась, что ей всегда нравились мужественные и немного хамоватые красавцы.

«Я никогда не хотела его побрить. Хоть он и выглядит намного моложе без бороды, но я предпочитаю с бородой, – рассказала Анисина в интервью Teleprogramma.pro. – Борода – это стильно, это по-мужски, и если ее носят те, кому она идет, я считаю, это прекрасно. А Никите она очень идет».

Кроме того, Марина добавила, что обожает еще и голос Никиты с хрипотцой, который также подчеркивает его сильный характер, харизму и обаяние.

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бородаМарина Анисина и Никита ДжигурдаНикита Джигурда

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«Борода — это по-мужски»: жена Джигурды оценила его брутальный образ
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