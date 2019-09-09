«Борода — это по-мужски»: жена Джигурды оценила его брутальный образ

Марина Анисина призналась Teleprogramma.pro, что не представляет Никиту без растительности на лице.

Борода уже давно стала частью брутального имиджа Никиты.

Любопытно, что именно в таком образе его любит и жена Марина Анисина. Женщина призналась, что ей всегда нравились мужественные и немного хамоватые красавцы.

«Я никогда не хотела его побрить. Хоть он и выглядит намного моложе без бороды, но я предпочитаю с бородой, – рассказала Анисина в интервью Teleprogramma.pro. – Борода – это стильно, это по-мужски, и если ее носят те, кому она идет, я считаю, это прекрасно. А Никите она очень идет».

Кроме того, Марина добавила, что обожает еще и голос Никиты с хрипотцой, который также подчеркивает его сильный характер, харизму и обаяние.