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Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака

Ведущая программы «Доброе утро» пока не распространяется о причинах расставания.

Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ирина Муромцева развелась с мужем/globallookpress.com

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым. Еще в начале августа она подала иск в судебный участок № 217 Гагаринского района. Брак длился шесть лет.

Ирина Муромцева. Фото
Муромцева решила расстаться с мужем/globallookpress.com

Знакомые пары отмечают, что Муромцевой и Волкову дали месяц на размышление. Но они не передумали и расстались. В этом союзе у звезды появилась дочь Александра. Она родилась в 2013 году. При этом у Волкова порой возникало недопонимание с ребенком. Он почему-то считал, что не интересен дочери.

Сама ведущая отметила в беседе с журналистами, что не хочет обсуждать с ними темы из личной жизни. При этом всем известно, что у нее и продюсера всегда было очень много работы. Виделись они достаточно редко. В выходные, как рассказывала Муромцева, они просто отключали мобильные телефоны, чтобы побыть вдвоем.

Ранее Ирина уже была замужем за неким предпринимателем. О нем нет никакой информации. От этого брака на свет появилась дочь Люба. Сейчас девушке уже 18 лет, сообщает «СтарХит».

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Звездные разводыИрина МуромцеваМаксим Волковпрограмма "Доброе утро"

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Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
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