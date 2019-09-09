Галкин после приезда из Юрмалы забрался на крышу замка

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram поделился новой видеозаписью. Сначала на кадрах можно увидеть, как юморист едет на автомобиле и снимает пейзаж за окном. Затем супруг Аллы Пугачевой ведет уже запись из деревни Грязь, где он проживает со своей женой и детьми.

«Вот уже и дома», — подписал он запись. Галкин с высоты птичьего полета «осмотрел владения». Судя по всему, юморист рано проснулся. У него впереди трудовые будни.

Напомним, что минувшее лето Максим Галкин вместе со своим семейством провел в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. Как известно, в этом городе семья каждый год на лето снимает шикарный особняк. В собственность его Галкин с женой не приобретают, потому что не видят в этом смысла. Зимой в Латвию они не ездят.

Добавим, что Максим Галкин и Алла Пугачева познакомились в далеком 2001 году. Свадьбу, они, правда, сыграли только спустя десять лет. Еще через два года у них на свет появились замечательные близнецы Лиза и Гарри. Совсем скоро ребята будут отмечать свой шестой день рождения.