«Гарри, он снимает нас»: Лиза Галкина устала от внимания отца

Девочке не очень понравилось, что папа заснял их с братиком.

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram выложил новую запись со своими детьми – близнецами Гарри и Лизой Галкиными. Надо сказать, что юморист на регулярной основе делится интересными записями о своих детях. Но, судя по всему, такое внимание отца пришлось не совсем по душе Лизе Галкиной.

В начале записи можно увидеть, как Максим Галкин идет за своими детьми, которые активно общаются между собой. «Мы сделаем с папой огромную стену», — говорит мальчик. В это время Лиза Галкина поворачивается назад и видит, что отец ведет запись на камеру своего сотового телефона. «Гарри, он снимает нас», — произносит девочка.

Между тем Гарри Галкин продолжает рассуждение. «Мы будет держаться за палки и идти по этой стене. Палки будут у нас как опоры», — говорит он. В конце записи Максим Галкин спрашивает у дочери: «Не снимать, Лиза? Такие вот у нас обсуждения».

Напомним, что недавно Максим Галкин вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми вернулся из Юрмалы. Звезды больше двух месяцев отдыхали на Рижском взморье.