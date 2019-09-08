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Внучка английской королевы упала с лошади на конном турнире

Зара Тиндалл неудачно вернулась в спорт после рождения дочери.

Внучка английской королевы упала с лошади на конном турнире
Зара Тиндолл, как и ее мать, профессионально занимается конным спортом. Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima

Внучка английской королевы Елизаветы II упала с лошади. Инцидент произошел во время конного турнира в городе Берли. 38-летняя Зара Тиндолл (дочь принцессы Анны) выполняла сложный элемент во время скачки и не удержалась в седле. За ее падением со страхом наблюдали мама, муж и дочери.

Хотя Зара является опытной наездницей и имеет олимпийскую медаль (Лондон, 2012), но это был ее первый турнир за два года, так как женщина делала перерыв в спорте из-за рождения второй дочери. Ее возвращение в скачки получилось драматичным — участницу сняли с соревнований. К счастью, падение обошлось без серьезных травм. Как пишет издание Mirror, внучка королевы самостоятельно встала и покинула поле.

Напомним, Зара  — второй ребенок принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса. Она является 18-ой претенденткой в линии наследования британского престола. Летом 2011 года она вышла замуж за игрока сборной Англии по регби Майка Тиндолла, их познакомил принц Гарри.

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Британская королевская семьяЗара Тиндоллконный спортпадениеспорт

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Внучка английской королевы упала с лошади на конном турнире
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