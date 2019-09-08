Татьяна Навка занялась на выходных лепкой пельменей

Татьяна Навка не скрывает, что очень любит проводить время с семьей. Особенно с пятилетней дочкой Надей, которой она уже начала передавать кулинарные секреты традиционной русской кухни.

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На выходных артистка решила заняться лепкой пельменей. На ее странице в Instagram появился снимок, на котором она предстает в простой домашней одежде и с немного растрепанной прической. Звезда заканчивает выкладывать готовыми пельмешками большое блюдо, а рядом на столе можно увидеть еще один заполненный поднос.

«Самые лучшие самолепные домашние пельмешки! Помните, как в детстве всей семьей лепили их? Как же важно передавать традиции и кулинарные секреты от матери к дочери!» – подписала снимок Татьяна.

Совсем недавно Навка научила дочь варить борщ. На кадрах в блоге спортсменки можно увидеть, что Надя Пескова уже полноценно помогает маме готовить. Девочка обжарила вместе с родительницей овощи и отправила в кипящий на плите бульон капусту. Как посчитали поклонники, готовое блюдо вышло весьма аппетитным.