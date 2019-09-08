Погода в Москве будет нетипично жаркой до конца рабочей недели

С понедельника, 8 сентября, в столице окажется на пять градусов теплее климатической нормы.

Летние дни подарили жителям столицы не слишком много по-настоящему теплых дней. Теперь же ненастье, кажется, надолго отступило от Москвы. С начала сентября в городе и по области царит по-настоящему теплая погода.

Аномально жарко для сентября будет всю рабочую неделю. Начиная с понедельника, 9 сентября, и до пятницы днем температура воздуха будет подниматься до плюс 25 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, подобные температурные показатели превышают средние для осени на целых пять градусов.

«Нехарактерно и нетипично для этого времени года», – отметил синоптик.

Также в ближайшие дни ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Конечно, в ночное время суток будет значительно прохладнее – от 8 до 13 градусов выше ноля. Такой погодный режим сохранится на всей европейской части России, передает ТАСС.