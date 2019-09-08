Марина Юдашкина вырастила тыкву на дачном участке

Супруга знаменитого модельера вернулась из летнего отпуска в загородный дом в Подмосковье.

Марина Юдашкина отдохнула летом в Израиле, побывала в Гонконге, а сейчас вернулась в российскую столицу, где оказалось гораздо более прохладно. Накануне супруга знаменитого кутюрье поделилась с подписчиками в Instagram хорошей новостью. Несмотря на погоду, на ее огороде поспела тыква.

Дачным участком Юдашкина занимается в подмосковной Баковке, где у звездной пары есть загородный коттедж. Женщина разместила в соцсети снимок созревшего урожая и отметила, что выращивала тыкву не для себя.

«Пусть день будет добрым! Тыква, выращенная мной для друзей! Пусть день будет теплым от ваших улыбок», – подписала снимок супруга Валентина Юдашкина.

Ранее в ее блоге уже появлялись «огородные» кадры. Как выяснилось, на участке Юдашкиных в сезон растет то же самое, что и у обычных дачников – томаты, огурцы, баклажаны, болгарский перец, кабачки и патиссоны.

После летнего отпуска 61-летняя жена кутюрье призналась, что не отказывала себе в калорийных блюдах. Поэтому она набрала лишний вес, от которого решила избавиться на спортивных тренировках. Юдашкина опубликовала видео из спортзала, где она занимается на беговой дорожке.