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Собчак назвала ложными слухи о второй беременности

Светская львица считает «дешевым хайпом» сообщения о ее интересном положении.

Собчак назвала ложными слухи о второй беременности
Ксения Собчак. Фото: globallookpress

Ксения Собчак решила прокомментировать слухи о второй беременности. Как заявила телеведущая, информация о том, что она ждет ребенка от Константина Богомолова, не соответствует действительности.

По словам светской львицы, информация о ее свадьбе с режиссером просочилась в прессу по той же причине, что и известие о беременности. Все это делается только ради хайпа, к которому она не хочет иметь отношения.

«Вначале слив личного приглашения, теперь беременность… Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда», – сообщила Собчак.

Напомним, пересуды об интересном положении Ксении усилились из-за ее изменившегося стиля одежды. В последнее время теледива начала появляться на публике в просторных, скрывающих живот одеяниях. Конечно, в отцовстве подозревают Богомолова, поскольку влюбленные в ближайшее время поженятся.

По некоторым данным, свадебное торжество обойдется паре в шестнадцать миллионов рублей. А многие поклонники уверены, что у Ксении и Константина родится девочка.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: globallookpress

Сообщение Ксении Собчак опубликовал Telegram-канал «Татлер-батлер».

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Собчак назвала ложными слухи о второй беременности
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