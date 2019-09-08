Собчак назвала ложными слухи о второй беременности

Ксения Собчак решила прокомментировать слухи о второй беременности. Как заявила телеведущая, информация о том, что она ждет ребенка от Константина Богомолова, не соответствует действительности.

По словам светской львицы, информация о ее свадьбе с режиссером просочилась в прессу по той же причине, что и известие о беременности. Все это делается только ради хайпа, к которому она не хочет иметь отношения.

«Вначале слив личного приглашения, теперь беременность… Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда», – сообщила Собчак.

Напомним, пересуды об интересном положении Ксении усилились из-за ее изменившегося стиля одежды. В последнее время теледива начала появляться на публике в просторных, скрывающих живот одеяниях. Конечно, в отцовстве подозревают Богомолова, поскольку влюбленные в ближайшее время поженятся.

По некоторым данным, свадебное торжество обойдется паре в шестнадцать миллионов рублей. А многие поклонники уверены, что у Ксении и Константина родится девочка.

Сообщение Ксении Собчак опубликовал Telegram-канал «Татлер-батлер».