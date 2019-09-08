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Дед Мороз попросил россиян проголосовать на выборах

Сказочный персонаж из Великого Устюга вышел на связь с ЦИК.

Дед Мороз попросил россиян проголосовать на выборах
Дед Мороз попросил россиян проголосовать на выборах. Фото: globallookpress

В воскресенье, 8 сентября, в большинстве российских регионов выбирают чиновников разного уровня. В этот день на связь с московским Центризбиркомом вышел сам Дед Мороз, который призвал всех прийти и отметить в бюллетенях выбранного кандидата.

Резиденция любимого сказочного персонажа детишек и взрослых находится в Великом Устюге. В Вологодской области сейчас проходят выборы губернатора, поэтому неудивительно, что Деда Мороза заинтересовал избирательный процесс.

По словам дедушки, выборный день крайне важен для всей страны. Он успел лично проверить ряд участков для голосования и не обнаружил никаких нарушений. Пачки бюллетеней лежат аккуратно, а урны установлены там, где им положено.

«Вы выбираете свое будущее и будущее ваших детей», – цитирует Деда Мороза «РИА Новости».

Напомним, на выборы граждан пригласила также Оксана Федорова. «Мисс Вселенная» в соцсети поздравила с Днем города жителей столицы и поинтересовалась, готовы ли они сделать собственный выбор. Модель отметила, что сама проголосует обязательно, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Элла Панфилова. Фото: globallookpress
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Тэги:

Великий УстюгДед МорозДень выборов

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Дед Мороз попросил россиян проголосовать на выборах
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