В Сети назвали дату свадьбы Бондарчука и Паулины Андреевой

Сообщается, что пара уже зарегистрировала брак, а само торжество пройдет в Санкт-Петербурге.

В Сети распространилась информация о дате свадьбы Федора Бондарчука и его избранницы Паулины Андреевой. Сообщается, что торжество состоится в Санкт-Петербурге совсем скоро, 17 сентября.

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Кроме того, источники в окружении пары рассказали, что режиссер и актриса уже оформили брак официально. Регистрация прошла в тайне от широкой общественности, артисты отправились в ЗАГС в компании лишь двадцати гостей, среди которых были только самые близкие люди. А как следует отпраздновать радостное событие молодожены решили позднее.

Напомним, недавно Бондарчук сыграл примерного мужа в новом сериале «Филатов». Артист перевоплотился в доктора-гинеколога, который очень любит решившую с ним развестись жену. Роль главной героине в фильме досталась лесе Судзиловской, которая высоко оценила работу с ее экранным супругом.

По словам актрисы, Федор оказался великолепен на съемочной площадке. Он тонко чувствовал роль и умел создать на съемках отличную атмосферу и настроение у всего коллектива, сообщал портал Teleprogramma.pro.

О свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой сообщают Telegram-каналы «Героиня Татлера» и «Антиглянец».