В Сети назвали дату свадьбы Бондарчука и Паулины Андреевой

В Сети распространилась информация о дате свадьбы Федора Бондарчука и его избранницы Паулины Андреевой. Сообщается, что торжество состоится в Санкт-Петербурге совсем скоро, 17 сентября.
Кроме того, источники в окружении пары рассказали, что режиссер и актриса уже оформили брак официально. Регистрация прошла в тайне от широкой общественности, артисты отправились в ЗАГС в компании лишь двадцати гостей, среди которых были только самые близкие люди. А как следует отпраздновать радостное событие молодожены решили позднее.
Напомним, недавно Бондарчук сыграл примерного мужа в новом сериале «Филатов». Артист перевоплотился в доктора-гинеколога, который очень любит решившую с ним развестись жену. Роль главной героине в фильме досталась лесе Судзиловской, которая высоко оценила работу с ее экранным супругом.
По словам актрисы, Федор оказался великолепен на съемочной площадке. Он тонко чувствовал роль и умел создать на съемках отличную атмосферу и настроение у всего коллектива, сообщал портал Teleprogramma.pro.
О свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой сообщают Telegram-каналы «Героиня Татлера» и «Антиглянец».