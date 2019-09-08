Тарасова призналась, как решилась на аборт после измены гражданского мужа

Актриса застала возлюбленного в постели с лучшей подругой. Она рассказала об этом в программе «Секрет на миллион».

После летнего перерыва на НТВ вернулось шоу «Секрет на миллион», которое ведет Лера Кудрявцева. В последнем выпуске гостьей программы стала 48-летняя актриса, известная по сериалам «Глухарь» и «Пятницкий», Виктория Тарасова.

Артистка ранее не раз говорила, что сталкивалась с предательством. Одно из них толкнуло ее на тяжкий поступок, о котором Тарасова с тяжелым сердцем вспоминает до сих пор.

Тогда будущей звезде сериалов было чуть больше 20 лет. Она состояла в отношениях с мужчиной по имени Вячеслав. Виктория полностью ему доверяла, а через какое-то время застала в постели с другой женщиной. Ею оказалась лучшая подруга Тарасовой, которая жила в ее доме. Девушка оказалась в трудном положении, и актриса не смогла ей отказать в помощи.

«Я просто вышла из квартиры. Не знала, что делать», — вспомнила тот момент Виктория.

Позже Вячеслав предал ее еще раз. После той истории Виктория попыталась наладить с ним отношения и через какое-то время забеременела. Как только актриса сообщила об этом возлюбленному, он попросту исчез. Артистка звонила и ему, и его родителям, не раз пыталась застать дома. Но все было бесполезно.

Говоря о том моменте, у Виктории на глазах наворачивались слезы. Тарасова решилась на аборт. Чтобы справиться с этим самой, она не стала рассказывать о случившемся маме и старшей сестре.

«Я была уже на втором месяце. Нужно было скорее что-то решать», — добавила звезда сериала «Глухарь».

Напомним, спустя несколько лет Виктория вновь пережила предательство. Любимый муж бросил ее буквально на пороге родильного дома.