Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился

Бывший участник группы «Челси» Роман Архипов женился на своей избраннице Алене Огородниковой aka Eliss. Супруги устроили свадебное торжество, на котором по традиции молодожены вместе разрезали огромный свадебный торт.
Вечеринка состоялась в ресторане «Калужская застава». На кадрах с мероприятия можно увидеть, как пара принимает поздравления близких, стоя под цветочной аркой, и исполняет медленный танец под живую музыку.
Известно, что Роман и Алена познакомились в 2017 году. Поначалу их связывали только рабочие отношения – они выпустили ряд совместных треков. Но дружба вскоре переросла в нечто большее.
В феврале Архипов предложил избраннице руку и сердце. Этот важный шаг певец сделал в романтической обстановке, в США, на матче «Вашингтон Кэпиталз». Как в американских фильмах, Романа и его спутницу неожиданно показали на больших экранах. Музыкант достал кольцо и попросил девушку ответить на главный вопрос.
Алена сказала «да» и не смогла сдержать эмоций, так как случившееся стало для нее большим сюрпризом, сообщал портал Teleprogramma.pro.
По материалу портала Peopletalk.