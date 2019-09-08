Эксперт поведал, как готовится еда для Путина во время перелетов

Президенту Российской Федерации едва ли не каждую неделю приходится подниматься в небо. Причем многие перелеты весьма продолжительны и утомительны. И, конечно же, для Владимира Владимировича разрабатывается специальное меню.

Только оно мало отличается от обычного. Бывший руководитель специального летного отряда «Россия» Владимир Федорушкин признался, что еду, как и на обычные рейсы, доставляют в металлических контейнерах. И они вскрываются борт-проводницей перед подачей главе государства на обед.

«У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», — поведал пилот, сообщает телеканал НТВ.

Федорушкин добавил, что еда не отличается большим разнообразием и он слышал несколько раз, как Владимир Владимирович оборонял: «Опять эта пища!».

При этом перед всеми заграничными поездками Путина в страну назначения командируется его личный повар. Только ему доверено готовить обед для политика и сопровождающих его людей в обратный путь.