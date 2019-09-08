Алибасов со второй попытки проголосовал на выборах в Мосгордуму

Как и многие жители столицы, Бари Алибасов пришел в воскресенье отдать свой голос на выборах в Мосгордуму. В компании помощника продюсер появился на избирательном участке за номером 74 и вежливо поприветствовал всех присутствующих.

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Взяв бюллетень для голосования, Бари Каримович зашел в кабинку, заполнил документ и опустил его в КОИБ. Но в этот момент у шоумена возникли трудности: проголосовать ему удалось только со второго раза.

Алибасов оказался невнимательным и опустил в урну бумагу не той стороной. Из-за этого комплекс обработки назвал его бюллетень недействительным. Но следующая попытка артиста поладить с устройством оказалась уже успешной.

Чье имя Алибасов отметил в бюллетене, он предпочел оставить в тайне, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, Бари Каримович продолжает восстанавливаться после отравления жидкостью для прочистки труб. Глотнув по ошибке содержимое бутылки с бытовой химией, он попал в больницу с ожогами желудка и пищевода.

Юристы создателя «На-На» подали иск к производителю «Крота», требуя выплатить пострадавшему 100 миллионов рублей. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, представитель компании на первое судебное заседание не явился.