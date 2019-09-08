Толкалина поделилась, как сохранить здоровье кожи во время перелетов

41-летняя Любовь Толкалина всегда прекрасно выглядит. Как любой знаменитости, ей часто приходится путешествовать, а перелеты, как известно, крайне негативно влияют на состояние кожи.

За годы гастролей Любовь составила свой собственный список необходимых процедур для того, чтобы полеты проходили с как можно меньшими последствиями.

«Я всегда беру в самолет патчи и гольфы для перелета, чтобы не было отеков. По той же причине стараюсь ничего не есть до рейса и во время полета. После прилета делаю массаж лица», — приводит слова актрисы Vogue.

Впрочем, на земле приходится соблюдать не меньше правил. Так, по словам Толкалиной, она не пьет кофе, не употребляет в пищу сахар, не пьет алкоголь и ужинает не позднее шести часов.

Не менее важным элементом поддержания красоты и здоровья являются физические нагрузки. Актриса каждый день бегает по утрам, чтобы получить заряд бодрости, а также занимается йогой.

«Йога настраивает организм на работу. С помощью йоги можно научиться принимать и понимать мир таким, какой он есть. Наши представления о мире часто не соответствуют истине. Это динамическая система, в ней не на что опереться. Все опоры и преграды выдумывает наш мозг», — уверена она.