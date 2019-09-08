Хабиб экстренно похудел на 6 килограммов перед боем с Порье

На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов второй раз отстоял свой чемпионский титул, выиграв бой у Дастина Порье. Поединок получился захватывающим, но для российского спортсмена подготовка к нему стала серьезным испытанием.

Бойцу пришлось экстренно сбросить вес. Чтобы участвовать в состязании, ему нужно было быть не тяжелее 70,3 килограмма, как и его сопернику. Всего за два дня до контрольного взвешивания Хабиб весил на шесть килограммов больше положенного и начал худеть.

Спортсмен постарался вывести из организма как можно больше воды и за некоторое время до процедуры перестал пить и есть. При этом он выполнял тренировки, в ходе каждой из которых сбрасывал около полутора кило.

«А оставшиеся 3-4 килограмма – бегаю, мучаюсь, можно сказать. В сауне гоняю. Тяжело, конечно, но что поделать», – признавался ранее Нурмагомедов.

В итоге у чемпиона осталось «в запасе» целых сто граммов. Он прошел весовую планку и принялся теперь уже набирать килограммы, чтобы быть на ринге тяжелее противника. На это у Хабиба было всего 36 часов, но он успел справиться с поставленной задачей.

По словам чемпиона, в подобных ситуациях главное – быть изначально в хорошей физической форме. Тогда восстановиться к бою можно быстро. Но сил такие манипуляции с весом отнимают очень много. Однажды он даже попал в больницу, пытаясь похудеть перед очередным боем, и несколько месяцев восстанавливался после экстренного похудения.

Как отмечает портал Championat.com, правилами международного турнира такие трюки с весом бойцам не запрещены.