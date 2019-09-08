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Тина Канделаки назвала свою любимую эстетическую процедуру

Телеведущая считает, что она украсит каждого.

Тина Канделаки назвала свою любимую эстетическую процедуру

Тина Канделаки не скрывает своего положительного отношения к достижениям современной медицины. Она даже написала книгу «PRO лицо», посвященную домашнему и профессиональному уходу за кожей.

Пластическим операциям тоже есть место в жизни современного человека, но, по мнению ведущей, для этого есть строгие показания.

«Этот повод — серьезный недостаток. Не легкое неудовлетворение своей внешностью или желание носить на себе фильтр из Инстаграма, а то, что можно назвать ошибкой природы», — написала она.

Канделаки вспомнила, что в юности сама мечтала стать пластическим хирургом. Эта медицинская отрасль была очень популярна на ее родине, в Грузии. И она знала, что подруги ее матери прибегают к услугам пластических хирургов.

В то же время она отметила, что есть процедура, которая улучшит любую внешность и это не столь серьезное вмешательство, как операция.

«Люблю эстетическую коррекцию десен, которая делает улыбку обворожительной», — заключила Тина.

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Тэги:

косметологические процедурыкосметологияпластическая хирургияТина Канделаки

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Тина Канделаки назвала свою любимую эстетическую процедуру
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