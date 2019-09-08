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Янина Студилина рассказала, как худеет без диеты

Актриса поделилась своим рецептом стройности и хорошего самочувствия.

Янина Студилина рассказала, как худеет без диеты
Фото:Globallookpress.com

Российская актриса Янина Студилина прекрасно выглядит. Не так давно у знаменитости родилась дочь, но она очень быстро пришла в форму после родов. Очевидно, поклонники довольно часто спрашивали ее, как похудеть, поэтому она дала всем фолловерам развернутый ответ.

По ее словам, самое главное — это физические нагрузки. В этом вопросе важна регулярность и упорство, нельзя давать себе поблажек и пропускать тренировки даже по уважительным причинам. Студилина призналась, что последние три месяца не могла себя заставить тренироваться, но наконец отдохнула в отпуске и решила положить конец лени.

Однако самым большим откровением для поклонников стало то, что Янина, оказывается, не придерживается диеты. Сейчас она находится в Италии и не в силах отказывать себе в любимых блюдах. Спорта, по ее мнению, будет достаточно.

«В отпуске дала себе 3 дня отоспаться и вперёд! Сейчас 4 тренировки в зале и каждый день плавание. Диету в Италии соблюдать не хочу … уж очень здесь вкусно. А вы находите себе миллион дел, чтобы не идти в спортзал?» — написала актриса.

Фолловеры в комментариях отметили, что Студилина прекрасно выглядит и без диет, и поблагодарили ее за мотивирующие посты.

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диетапохудениесоветы по похудениюЯнина Студилина

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Янина Студилина рассказала, как худеет без диеты
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