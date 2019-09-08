Дата: 33 года назад Пугачева выступила в Чернобыле

Примадонна, как и многие советские люди, до конца не понимала ужаса ситуации.

8 сентября 1986 года Алла Пугачева приехала в Чернобыль с сольным концертом. Певицу пригласили для того, чтобы поддержать ликвидаторов аварии на АЭС.

Ни сама звезда, ни люди в зале не осознавали масштаба катастрофы. Публика веселилась, кружась в танцах, а Алла Борисовна отказалась от предложения покрыть голову шапкой, завязав вместо этого кокетливый бант на боку. Да и цветы, насквозь пропитанные радиацией, артистка все равно принимала от поклонников, нарушив тем самым инструкции. А вот концертную одежду, в которой она выходила на сцену, Примадонна сожгла.

Позже в своих интервью Алла Пугачева признавалась, что до сих пор ощущает на своем здоровье последствия той поездки.

Отметим, что Пугачева – не единственная советская звезда, которая поддержала тогда чернобыльцев. Первым на Украину поехал Иосиф Кобзон, затем его эстафету принял Валерий Леонтьев, третьей стала Алла Пугачева, которой позже даже присвоили звание ликвидатора Чернобыльской катастрофы.