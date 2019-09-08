Покинувший «Корни» Артемьев порассуждал о продажности в шоу-бизнесе

После ухода из группы музыкант не скучает по толпам поклонниц и светским вечеринкам.

После небывалого успеха группы «Корни» Павел Артемьев решил начать сольный проект. Артист ушел из коллектива в 2010 году, с тех пор он продолжает выступать с собственным коллективом Artemiev и ничуть не жалеет о своем решении.

Павел признается, что не скучает по светским тусовкам и толпам фанаток, которые день и ночь были готовы дежурить у окон ребят из «Корней». Мир шоу-бизнеса никогда не был ему близок и казался продажным.

«Все эти вечеринки и массовые мероприятия мне всегда казались какими-то ненастоящими, я чувствовал на них себя неуютно. В основном все приходят себя продавать каким-то образом. Мне это сложно дается», – рассуждает Артемьев.

С бывшими коллегами по музыкальному коллективу Павел почти не общается. Но отмечает, что благодарен им за весело проведенные годы, как и продюсеру Игорю Матвиенко, который сделал для певца очень много, пишет «СтарХит».

К слову, другие участники «Корней» тоже не горят желанием общаться с коллегами по сцене, даже по самым подходящим поводам. Так, музыканты не встретились даже на дне рождения Александра Бердникова, которому в этом году исполнилось 38 лет, сообщал портал Teleprogramma.pro.