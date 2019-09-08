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«Рядом с Петей ничего не страшно»: экс-супруга Чернышева высказалась о болезни Заворотнюк

Фигуристка Наталья Анненко уверена, что Петр сделает все возможное, чтобы вылечить Анастасию.

«Рядом с Петей ничего не страшно»: экс-супруга Чернышева высказалась о болезни Заворотнюк
https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Об ухудшении здоровья звезды «Моей прекрасной няни» заговорили еще в августе. Тогда и появилась информация, что из-за поздних родов и процедуры ЭКО у Насти начался рак — тот же, что унес жизнь Жанны Фриске.

Директор актрисы эту информацию однако не подтвердила, сообщив, что Настя с годовалой дочерью находится в Италии и чувствует себя нормально.

На днях же высказалась и бывшая супруга Петра Чернышева, фигуристка Наталья Анненко. Девушка заметила, что рядом с таким мужчиной как Петр «Настя может быть спокойна». Ведь он сделает все возможное для ее выздоровления.

«Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. Рядом с Петей ничего не страшно», — заметила спортсменка, передает сайт «Комсомольская Правда».

При этом, Наталья отметила, что и сама готова помочь, если вдруг Чернышев обратится к ней за помощью.

«В Штатах прекрасные врачи, которые умеют бороться с раком. И я знаю семьи, которые прошли через это испытание и живут дальше, смогли победить недуг», — добавила она.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиНаталья АннненкоПетр Чернышев

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«Рядом с Петей ничего не страшно»: экс-супруга Чернышева высказалась о болезни Заворотнюк
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