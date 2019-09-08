НОВОСТИ

Оксана Федорова пригласила россиян на выборы

«Мисс Вселенная» поздравила москвичей с Днем города.

Оксана Федорова пригласила россиян на выборы
Фото: Globallookpress.com

8 сентября почти во всей стране начались выборы самого разного уровня. В числе прочего проходят выборы в Мосгордуму XVII созыва. Жители столицы смогут выбрать депутатов по 45 одномандатным округам сроком на пять лет.

Не остаются в стороне и знаменитости. Так, телеведущая и модель Оксана Федорова уже отправилась голосовать. В своем Instagram она обратилась к подписчикам и поинтересовалась, готовы ли они тоже сделать важный выбор для своего города.

«Всем, добрый день. Я — на выборы. Всех поздравляю с праздником, с днем города. А вы пойдете голосовать?» — спросила Оксана в видеоролике, который сняла в своей машине.

Пост «Мисс вселенная» сопроводила хештегом #всенавыборы.Напомним, ранее знаменитости объясняли, почему каждый человек должен обязательно сходить на выборы. Актриса Елена Захарова выразила уверенность, что власть нужно выбирать.

«Ведь если все будут считать, что от них ничего не зависит, то так и будет. А ведь нужно, чтобы зависело, правда?» — приводит слова актрисы газета «Бирюлево Восточное».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

8 сентябрявыборыОксана Федорова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Оксана Федорова пригласила россиян на выборы
Интересно?
Поделись с друзьями: