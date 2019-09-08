Оксана Федорова пригласила россиян на выборы

8 сентября почти во всей стране начались выборы самого разного уровня. В числе прочего проходят выборы в Мосгордуму XVII созыва. Жители столицы смогут выбрать депутатов по 45 одномандатным округам сроком на пять лет.

Не остаются в стороне и знаменитости. Так, телеведущая и модель Оксана Федорова уже отправилась голосовать. В своем Instagram она обратилась к подписчикам и поинтересовалась, готовы ли они тоже сделать важный выбор для своего города.

«Всем, добрый день. Я — на выборы. Всех поздравляю с праздником, с днем города. А вы пойдете голосовать?» — спросила Оксана в видеоролике, который сняла в своей машине.

Пост «Мисс вселенная» сопроводила хештегом #всенавыборы.Напомним, ранее знаменитости объясняли, почему каждый человек должен обязательно сходить на выборы. Актриса Елена Захарова выразила уверенность, что власть нужно выбирать.

«Ведь если все будут считать, что от них ничего не зависит, то так и будет. А ведь нужно, чтобы зависело, правда?» — приводит слова актрисы газета «Бирюлево Восточное».