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Ревва одобрил «назначение» Лободы преемницей Пугачевой

Артист уверен, что певицы очень похожи.

Ревва одобрил «назначение» Лободы преемницей Пугачевой
Александр Ревва и Светлана Лобода. Фото: globallookpress

Семьи Александра Реввы и Аллы Пугачевой связывает многолетняя дружба. Артист признается, что хотел бы вновь увидеть возвращение артистки на большую сцену. Но в ближайшие полгода она даст всего лишь один концерт.

Недавно певица даже «назначила» свою преемницу. Знаменитый хит «Живи спокойно, страна!» она разрешила исполнить Светлане Лободе, а после концерта заявила, что теперь у фанатов есть «еще одна» Примадонна.

Ревва, который и сам не так давно стал популярным певцом, горячо одобрил выбор Аллы Борисовны. По его словам, Лобода очень похожа на ее старшую коллегу. Обладает такой же яркой харизмой, так же талантлива, работает буквально круглые сутки и умеет удивить зрителей.

«Если и Алла Борисовна заметила ее, то это здорово. Поскольку интуиция у Пугачевой – о-го-го! Преемницей Аллы быть почетно. Света действительно достойна», – считает Александр.

При этом сам Ревва был бы не против, если бы Артура Пирожкова назвал преемником на сцене Валерий Леонтьев, пишет «Собеседник».

Напомним, недавно Ревва и Лобода побывали в гостях у Пугачевой и Максима Галкина. На веселой вечеринке дети артистов успели подружиться. Дочка Реввы Амели устроила зажигательные танцы вместе с Лизой Галкиной и старшей наследницей Лободы Евангелиной, сообщал портал Teleprogramma.pro.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА И РЕВВА ПРИШЛИ В ГОСТИ К АЛЛЕ ПУГАЧЕВОЙ (ФОТО: INSTAGRAM.COM/LOBODAOFFICIAL)
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Тэги:

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Ревва одобрил «назначение» Лободы преемницей Пугачевой
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