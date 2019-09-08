Британцы назвали Меган Маркл плохой матерью

Меган Маркл недавно удивила поклонников решением самостоятельно отправиться в Соединенные Штаты, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс в финале турнира US Open.

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Британцы сочли, что спортивное состязание, пусть в нем и участвует близкая подруга, не столь важное событие, чтобы разлучаться с 4-месячным малышом, находящимся на грудном вскармливании.

Колумнист издания Daily Mail Сара Вайн собрала все жалобы англичан и опубликовала их в своей статье. Журналистка рассказала, что у нее тоже есть дети и ей ни разу не пришло в голову оставить их в таком нежном возрасте, чтобы отправиться развлекаться.

«Разве ей нужно было отправиться на похороны родственника? Или хотя бы навестить живого родственника, например, своего отца, Томаса Маркла? Нет, она просто решила немного развеяться. Для герцогини это достаточный повод, чтобы бросить ребенка», — пишет Сара.

Она отметила, что в последнее время Меган принимает слишком много непопулярных решений, а потому нет смысла защищать ее от критики.

«Растущая критика в адрес Меган не имеет ничего общего с ее национальностью или наследием. Это связано с выбором, который она делает каждый день, и с тем, как она относится к членству в королевской семье и, соответственно, к британской публике», — заявила журналистка.