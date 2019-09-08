55-летняя Апина в мини продемонстрировала подтянутую фигуру

Певица опубликовала в соцсети видео из гримерки, сделанное перед концертом.

В августе Алена Апина отметила 55-летие. Поклонники артистки не устают отмечать, как быстро летит время, но годы, кажется, не властны над экс-солисткой группы «Комбинация». Певица выглядит значительно моложе своих лет и продолжает собирать полные залы на концертах, почти как в девяностые.

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Накануне Апина опубликовала в Instagram видео с очередных гастролей. В ролике она позирует в мини-платье перед зеркалом, готовясь выйти на сцену. Артистка признается, что из-за работы ей не удалось как следует выспаться.

«Полночь. Питер. Гримерка. Концерт. Утро. Москва. Инстаграм. Коменты. Жизнь», – подписала звезда кадры из гримерки.

Подписчики с готовностью поддержали Апину и не забыли восхититься ее подтянутой фигурой. «Молодец! Красотка», «Самая красивая фигура России», «Апина всегда была шикарная», «Держись, Ленушка! Еще вечером лохматить Подмосковье!», «Алена, суперзажигалочка, как всегда неотразима», – высказались комментаторы.

Напомним, три года назад исполнительница развелась со вторым супругом Александром Иратовым. Замуж она больше не собирается, зато много времени уделяет работе. Даже свой день рождения Алена Апина встретила в Челябинске, куда приехала на гастроли, сообщал портал Teleprogramma.pro.