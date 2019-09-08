Фанаты Серены Уильямс обвинили Меган Маркл в проигрыше спортсменки

Меган Маркл неожиданно оставила маленького сына на попечение принца Гарри и няни и улетела в США, чтобы поприсутствовать на финале Открытого чемпионата США (US Open) и поддержать свою подругу Серену Уильямс.

Как уже известно, подержка герцогини не сильно помогла спортсменке — она уступила победу юной представительнице Канады Бянке Ванессе Андрееску, впервые участвующей в состязании.

Фанаты Серены оказались буквально взбешенными таким положением дел и не нашли ничего лучше, кроме как обвинить Меган в проигрыше теннисистки. Как сообщает Daily Mail, в соцсетях Уильямс постоянно появляются комментарии, посвященные супруге принца Гарри.

«От нее одни беды!», «Ей просто больше никогда не нужно приежать на игру, пусть болеет дома», «В конце концов ремонт во Фрогморе стоил целое состояние, должен же там быть Wi-Fi? Пусть смотрит игру онлайн!» — писали фолловеры.

Стоит отметить, что это не первая игра с присутствием Маркл, из которой Серене не удается выйти победительницей. Спортсменка дважды проиграла — в 2019 и в 2018 году.

Впрочем, вряд ли Меган откажется приезжать на будущие турниры подруги, несмотря на обидные прозвища. Во-первых, ей не привыкать к критике в Сети, а во-вторых, их с Сереной связывают очень давние и теплые отношения. Во время матча герцогиня сидела на трибуне рядом с близкими Уильямс — мамой и мужем. Поклонники даже сняли забавное видео, как Маркл пытается заговорить с мамой теннисистки, но та настолько поглощена игрой, что не слышит ее.