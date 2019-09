Дочь Дональда Трампа завела котенка, похожего на отца

Дочь президента США Дональда Трампа, Тиффани, давно помогает бездомным животным. Но на этот раз она решила пойти еще дальше и взяла одного из подопечных приюта для питомцев себе.

Как сообщает Page Six, выбор Тиффани и ее бойфренда Майкла Булоса остановился на рыжем котенке. Нового члена семьи назвали Оранжевый взрыв.

Организация Petals, в которой пара взяла котенка, опубликовали в Twitter снимки питомца с новыми хозяевами, подписав, что они очень за него рады.

Congratulations to @TiffanyATrump and Michael Boulos who adopted Orange Crush today from the Humane Rescue Alliance. The pair adopted Orange Crush as a friend for Petals, who they brought home from HRA in June. We were thrilled to help them add a new kitten to their family! pic.twitter.com/L9z2Pyh5UG

— Humane Rescue (@HumaneRescue) 6 сентября 2019 г.