В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна

Его выписали еще в 1991 году.

В США в городе Сиэтл в магазине грампластинок случайно обнаружили чек на имя лидера культовой группы Nirvana Курта Кобейна. На нем указано имя и подпись музыканта. Речь идет о гонораре исполнителя за выступление в марте 1991 года. Сумма достаточно скромная – 26,57 доллара.

В том же году спустя несколько месяцев у музыкальной группы вышел второй альбом под названием «Nevermind», который стал самым коммерчески успешным у Nirvana, пишет CNN.

По словам владельца американского магазина Мэтта Вогана, он нашел чек, когда разбирал коробки в подвале. Бумага хранилась в коллекции гастрольных маршрутов рок-группы, которые владелец торговой точки приобрел еще в 1993-м.

«Я пролистывал каждую страницу, и вдруг выпали эти кусочки бумаги», — поделился Мэтт Воган.

В тех коробках хранилось еще несколько интересных вещей, о которых владелец магазина до недавнего времени и не знал. Вместе с чеком Воган еще обнаружил квитанцию Кобейна с денежным переводом, пропуск за кулисы на имя музыканта, а также счет за медицинские услуги.

Спустя годы после смерти культового музыканта он остается кумиром для многих. На аукционах нередко покупают его вещи за баснословные суммы. К примеру, недавно поклонник приобрел тарелку Кобейна, на которой лидер Nirvana написал список песен.

Напомним, музыкант добровольно ушел из жизни в 1994 году. Ему было 27 лет.