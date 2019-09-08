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Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Есть вероятность, что это вовсе не Серена Уильямс.

Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Фото: Globallookpress.com

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты. Изначальная версия гласила, что герцогиня отправилась поддержать свою подругу, Серену Уильямс на матче US Open. Но возможно, у жены принца Гарри была и другая причина.

Как сообщает People, Меган могла сорваться на родину ради дня рождения своего близкого друга, визажиста Даниэля Мартина. Именно он делал Маркл свадебный макияж, а также выступал одним из организаторов baby shower в Нью-Йорке по случаю скорого рождения ее сына.

В своем Instagram Мартин поблагодарил всех своих друзей за поздравления и подарки и отметил, что Меган здорово его удивила.

«Я так тронут вашими пожеланиями! Огромное всем спасибо! Мэг, мой дорогой друг, я люблю тебя. Спасибо, что удивила меня в этот важный день», — написал он.

Пост Мартин сопроводил фотографией тарелки с праздничными капкейками, украшенными свечой.

По его словам, встреча всей их старой компании друзей была похожа на восстановление семьи после долгой разлуки.

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Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
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