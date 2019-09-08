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На лабутенах: Катерина Шпица в вечернем наряде прокатилась на самокате

Актриса решила насладиться хорошей осенней погодой.

На лабутенах: Катерина Шпица в вечернем наряде прокатилась на самокате
Фото: Globallookpress.com

Катерина Шпица в минувшую субботу была приглашена сразу на два светских мероприятия. Чтобы не опаздывать, актриса решила воспользоваться транспортом, вот только ее выбор пал на не самое обычное средство передвижения.

Знаменитость была в вечернем наряде — строгом брючном костюме и туфлях от Louboutin на шпильке, однако это не помешало ей отправиться в путь на самокате. Свой снимок она опубликовала в соцсетях, пригласив подписчиков оценить ее образ.

«Вы видели когда-нибудь девушку в костюме на лабутенах, но не на них, а на самокате? Так я еду из Гоголь-центра в «Хитрые люди» после феерических чтений с Фредериком Бегбедером. Это был супервечер! И он продолжается!» — написала Шпица.

В комментариях отметили, что актриса выглядит просто прекрасно, а выбор самоката показывает, что она современный человек и заботится об окружающей среде. Некоторые фолловеры написали, что видели ее в городе на самокате и хотели бы получить автограф, но она проехала мимо слишком быстро.

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На лабутенах: Катерина Шпица в вечернем наряде прокатилась на самокате
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