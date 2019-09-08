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Хвостатый от-кутюр: в Сети обсуждают видео с модными котиками

А в это время в Нью-Йорке проходит неделя моды.

Хвостатый от-кутюр: в Сети обсуждают видео с модными котиками
Мода. Фото: Global look press

На начало сентября выдалось немало событий из фэшн-индустрии. Чего только стоит неделя высокой моды в Нью-Йорке! Однако отечественной публике больше пришлась по вкусу история с показом кошачьей моды.

И пусть она не совсем серьезная, а точнее совсем несерьезная, но котиков, как известно, любят все. Поэтому видео с самыми разными усато-хвостатыми образами мгновенно разошлось по Интернету, собирая по дороге лайки и восторженные комментарии пользователей.

Кстати, о котиках, эти животные не только милые, но и крайне полезные. Как выяснилось в ситуации с главной ЦИК Эллой Памфиловой, пушистики могут даже жизнь спасти. Напомним, Памфилова проснулась ночью, чтобы запустить гулену-кота, скребущегося в дверь ее дома. Какого же было ее удивление, когда на пороге вместо четвероногого любимца она обнаружила мужчину в маске! Тот с перепугу забыл включить электрошокер и убежал. В настоящее время преступник задержан, им оказался молодой мужчина из Средней Азии.

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Хвостатый от-кутюр: в Сети обсуждают видео с модными котиками
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