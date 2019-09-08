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Кристен Стюарт может присоединиться к Роберту Паттинсону в «Бэтмене»

Актриса назвала бывшего партнера по «Сумеркам» лучшим кандидатом на роль.

Кристен Стюарт может присоединиться к Роберту Паттинсону в «Бэтмене»
Фото: кадр из фильма "Сумерки"

Фанаты комиксов о защитнике людей Бэтмене с нетерпением ожидают новой экранизации графической саги. На этот раз в главной роли на экране появится Роберт Паттинсон. У некоторых поклонников, впрочем, кандидатура нового супергероя вызывает вопросы, и на его защиту встала бывшая партнерша по фильму «Сумерки» Кристен Стюарт.

По ее словам, Роберт подходит на эту роль как никто другой и она очень ждет выхода фильма, чтобы оценить его перевоплощение.

«Я думаю, этот парень сыграет роль лучше, чем кто бы то ни было. Я так рада за него! Когда я впервые услышала об этом, я подумала, о боже, это настоящее безумие и это просто потрясающая новость», — приводит слова актрисы Variety.

Она пошутила, что у Паттинсона «идеальные скулы для этой роли» и он может выглядеть очень грозным, если захочет.

Отвечая на вопрос, хотела бы она присоединиться к нему на съемочной площадке, Стюарт заявила: «Вероятно, я не в себе, но определенно согласна».

Впрочем, о предложении Кристен роли в новом фильме пока ничего неизвестно, но, возможно, ее слова натолкнут продюсеров на мысль — объединить в новой картине одну из самых узнаваемых кинопар.

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Тэги:

"Сумерки"БэтменКристен СтюартРоберт Паттинсон

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Кристен Стюарт может присоединиться к Роберту Паттинсону в «Бэтмене»
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