Кристен Стюарт может присоединиться к Роберту Паттинсону в «Бэтмене»

Фанаты комиксов о защитнике людей Бэтмене с нетерпением ожидают новой экранизации графической саги. На этот раз в главной роли на экране появится Роберт Паттинсон. У некоторых поклонников, впрочем, кандидатура нового супергероя вызывает вопросы, и на его защиту встала бывшая партнерша по фильму «Сумерки» Кристен Стюарт.
По ее словам, Роберт подходит на эту роль как никто другой и она очень ждет выхода фильма, чтобы оценить его перевоплощение.
«Я думаю, этот парень сыграет роль лучше, чем кто бы то ни было. Я так рада за него! Когда я впервые услышала об этом, я подумала, о боже, это настоящее безумие и это просто потрясающая новость», — приводит слова актрисы Variety.
Она пошутила, что у Паттинсона «идеальные скулы для этой роли» и он может выглядеть очень грозным, если захочет.
Отвечая на вопрос, хотела бы она присоединиться к нему на съемочной площадке, Стюарт заявила: «Вероятно, я не в себе, но определенно согласна».
Впрочем, о предложении Кристен роли в новом фильме пока ничего неизвестно, но, возможно, ее слова натолкнут продюсеров на мысль — объединить в новой картине одну из самых узнаваемых кинопар.