Кристен Стюарт может присоединиться к Роберту Паттинсону в «Бэтмене»

Фанаты комиксов о защитнике людей Бэтмене с нетерпением ожидают новой экранизации графической саги. На этот раз в главной роли на экране появится Роберт Паттинсон. У некоторых поклонников, впрочем, кандидатура нового супергероя вызывает вопросы, и на его защиту встала бывшая партнерша по фильму «Сумерки» Кристен Стюарт.

больше по теме Роберт Паттинсон рассказал о первой примерке костюма Бэтмена Актер признался, что в броне Темного рыцаря Готэма сразу почувствовал себя сильнее.

По ее словам, Роберт подходит на эту роль как никто другой и она очень ждет выхода фильма, чтобы оценить его перевоплощение.

«Я думаю, этот парень сыграет роль лучше, чем кто бы то ни было. Я так рада за него! Когда я впервые услышала об этом, я подумала, о боже, это настоящее безумие и это просто потрясающая новость», — приводит слова актрисы Variety.

Она пошутила, что у Паттинсона «идеальные скулы для этой роли» и он может выглядеть очень грозным, если захочет.

больше по теме Кристен Стюарт вынуждали скрывать сексуальную ориентацию ради карьеры По словам актрисы, такие требования ей не нравились.

Отвечая на вопрос, хотела бы она присоединиться к нему на съемочной площадке, Стюарт заявила: «Вероятно, я не в себе, но определенно согласна».

Впрочем, о предложении Кристен роли в новом фильме пока ничего неизвестно, но, возможно, ее слова натолкнут продюсеров на мысль — объединить в новой картине одну из самых узнаваемых кинопар.