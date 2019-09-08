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Непатриотично: Меган Маркл осудили за обилие американских вещей

Герцогиня пренебрегает английскими брендами.

Непатриотично: Меган Маркл осудили за обилие американских вещей
Фото:Globallookpress.com

Поклонники британской королевской семьи на все лады обсуждают спонтанную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты, чтобы поддержать подругу Серену Уильямс на матче US Open.

Источники ряда западных изданий утверждают, что поездка была рекламным трюком, однако все указывает на то, что герцогиня действительно хотела поддержать близкую подругу и решение о поездке было принято в последний момент.

Как отмечает Daily Mail, в числе прочего, фанаты обсуждают наряд Меган на матче. Супруга принца Гарри, тяготеющая к роскошным вещам, на этот раз проявила поистине британскую бережливость. Ее наряд для выхода под камеры журналистов со всего мира обошелся ей всего лишь в 200 долларов.

Так, на Маркл было платье американского бренда J.Crew, стоимостью 118 долларов и светло-серое пальто-кардиган этой же марки за 99 долларов. В социальных сетях поклонники выразили свое неудовольствие от того, что герцогиня редко надевает для выходов в свет одежду британских дизайнеров, тогда как им бы очень не помешала ее поддержка.

Ранее модный эксперт Лиззи Зита заявила, что звание «иконы стиля королевской семьи» ко многому обязывает, в частности, необходимо уделять больше внимания английским брендам.

«Вы нужны нам, Меган, вы нужны британским дизайнерам. Обратите на них внимание, не нужно постоянно носить Dior. Да, Dior классный, вне всякого сомнения, но он француз. А нам так необходимо, чтобы вы представляли британскую моду всему миру», — заявила она.

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Непатриотично: Меган Маркл осудили за обилие американских вещей
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