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Крутой и Киркоров померялись просмотрами клипов Крида с их участием

Композитор рассказал, как молодой исполнитель уговорил его сняться в своем видео.

Крутой и Киркоров померялись просмотрами клипов Крида с их участием
Егор Крид и Игорь Крутой/ фото: instagram.com/egorkreed/

Филипп Киркоров и Игорь Крутой сравнили, сколько просмотров на YouTube набрали клипы исполнителя Егора Крида с их участием. Все началось с того, что композитор рассказал в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей», как он согласился принять участие в съемках видео.

По словам Игоря Яковлевича, Крид просто позвонил ему на мобильный и попросил приехать в один из ресторанов. При этом было уже около полуночи и у Крутого только что закончился тяжелый рабочий день.

«Егор сказал мне: «Это очень важно», и я согласился приехать. В ресторане он стал рассказывать мне всю эту историю с песней и клипом, и я завелся», — вспоминал композитор. 

Флилипп Бедросович, который сидел рядом, предположил, что согласиться Крутого также побудил успех клипа «Цвет настроения — черный»,  в котором снялись Крид и Киркоров. Король российской эстрады упомянул, что видео набрало 120 миллионов просмотров.

«А ваш клип с Егором сколько набрал?» — уточнил Малахов у Крутого.

 «Наш — 28 миллионов», — загрустил Игорь Яковлевич. 

 Напомним, Егор Крид записал песню «Крутой», в котором поется о российском композиторе. Клип на композицию — это мини-фильм о том, что все путают их имена. 

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Тэги:

Андрей МалаховвидеоклипЕгор КирдИгорь КрутойПрограмма "Привет Андрей!"Филипп Киркоров

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Крутой и Киркоров померялись просмотрами клипов Крида с их участием
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