НОВОСТИ

Киркоров и Панайотов поздравили Лепса с открытием лавки по выпуску пирогов

Звезды эстрады на открытии лавки попробовали выпечку с разной начинкой.

Киркоров и Панайотов поздравили Лепса с открытием лавки по выпуску пирогов
Григорий Лепс/фото: globallookpress.com

В субботу в Москве на Мясницкой улице открылась пироговая лавка Григория Лепса. Об этом сообщили фанаты Александра Панайотова и Филиппа Киркорова, а также Александр Гречаник в своем Instagram

«Сегодня открылась Пироговая Лепса на мясницкой. Это очень вкусно, реально! Так что всем советуем!», — поделился Гречаник.

 Звезды пришли поддержать коллегу в его начинании. Киркоров преподнес супруге Лепса букет цветов, а самого хозяина магазина одарил большой шоколадкой в форме скрипки.

 

Еще в марте Григорий Лепс  сообщил, что планирует запустить в производство фермерские продукты под своим именем. По его словам, осенью этого года на прилавках магазинов должны появиться соленья, сыры, молочные продукты, закуски бренда «Хлебосольное подворье Григория Лепса». Вероятно, открытие пироговой лавки — это первый шаг к осуществлению намеченного плана. 

Филипп Бедросович продегустировал пироги с разными начинками и вынес вердикт, что выпечка от Лепса невероятно вкусная.

Напомним, весной в одном из интервью артист рассказал, что компания, совладельцем которой он является, начала производство премиальной водки. Стоимость одной бутылки будет начинаться от одной тысячи рублей, а экспортный, суперпремиальный вариант будет стоить несколько тысяч долларов. Кроме того, в центре Москвы есть магазин, где продают солнцезащитные очки, которые стали частью сценического образа артиста.  

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Панайотовбизнес звездГригорий ЛепсОткрытие магазинаФилипп Киркоров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Киркоров и Панайотов поздравили Лепса с открытием лавки по выпуску пирогов
Интересно?
Поделись с друзьями: