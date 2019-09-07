Киркоров и Панайотов поздравили Лепса с открытием лавки по выпуску пирогов

В субботу в Москве на Мясницкой улице открылась пироговая лавка Григория Лепса. Об этом сообщили фанаты Александра Панайотова и Филиппа Киркорова, а также Александр Гречаник в своем Instagram.

«Сегодня открылась Пироговая Лепса на мясницкой. Это очень вкусно, реально! Так что всем советуем!», — поделился Гречаник.

Звезды пришли поддержать коллегу в его начинании. Киркоров преподнес супруге Лепса букет цветов, а самого хозяина магазина одарил большой шоколадкой в форме скрипки.

Еще в марте Григорий Лепс сообщил, что планирует запустить в производство фермерские продукты под своим именем. По его словам, осенью этого года на прилавках магазинов должны появиться соленья, сыры, молочные продукты, закуски бренда «Хлебосольное подворье Григория Лепса». Вероятно, открытие пироговой лавки — это первый шаг к осуществлению намеченного плана.

Филипп Бедросович продегустировал пироги с разными начинками и вынес вердикт, что выпечка от Лепса невероятно вкусная.

Напомним, весной в одном из интервью артист рассказал, что компания, совладельцем которой он является, начала производство премиальной водки. Стоимость одной бутылки будет начинаться от одной тысячи рублей, а экспортный, суперпремиальный вариант будет стоить несколько тысяч долларов. Кроме того, в центре Москвы есть магазин, где продают солнцезащитные очки, которые стали частью сценического образа артиста.