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Российский фильм стал лучшим на кинофестивале, посвященном теме инвалидности 

Жюри отметило картину «Меня зовут Петя» режиссера Дарьи Биневской.

Российский фильм стал лучшим на кинофестивале, посвященном теме инвалидности 
Кадр из фильма «Меня зовут Петя»

В Польше 7 сентября завершился кинофестиваль «Интеграция. Ты и я», посвященный теме людей с особыми нуждами. Жюри конкурса признало лучшей картину из России. Об этом сообщила режиссер фильма Дарья Биневская.

«Хотелось поделиться радостью завтра, но не могу терпеть! Лучший короткометражный художественный фильм «Меня зовут Петя» в Польше!! Невероятная бабочка из стекла ручной работы летит к нам в Москву!», -написала она на своей страничке в Фейсбуке.

Как говорится на сайте фестиваля, картину наградили «за изящную историю славянской чувствительности, заложенную в системной нелепости Востока».

«Жюри высоко оценило умение показать широкий спектр эмоций в коротком и компактном виде», — указано на официальном сайте смотра.

История начинается с того, что мама двух маленьких девочек глубокой зимней ночью попадает со своими детьми в изолированный бокс инфекционной больницы. Там она встречает мальчика по имени Петя. У ребенка синдром Дауна, и в больнице он живет уже очень давно.

Европейский международный фестиваль «Интеграция. Ты и я» прошел в городе Кошалин уже в 16-й раз. За это время организаторы проекта показали широкой публике более 700 фильмов из разных уголков мира о проблемах людей с инвалидностью.

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Российский фильм стал лучшим на кинофестивале, посвященном теме инвалидности 
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