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Машкова отметила 50 тысяч подписчиков в Instagram под песню Киркорова

Звезда сериала «Не родись красивой» ведет блог менее года.

Машкова отметила 50 тысяч подписчиков в Instagram под песню Киркорова
Мария Машкова Фото: globallookpress.com

34-летняя актриса Мария Машкова активно общается с поклонниками в блоге, рассказывая почти обо всем, что происходит в ее жизни. Аккаунт в социальной сети звезда сериала «Не родись красивой» завела не так давно – меньше года назад.

Набрать популярность в Instagram Машковой «помогла» коллега, артистка Ирина Горбачева. Стоило Марии только создать профиль, как ссылка на него уже появилось в блоге Горбачевой. На аккаунт дочери Владимира Машкова тогда меньше, чем за сутки, подписались несколько тысяч человек. Увидев такую реакцию, Мария решила не забрасывать социальные сети.

Активность и открытость в Instagram в итоге дали свой результат. За несколько месяцев на Марию уже подписались 50 тысяч человек. На это артистка обратила внимание накануне, когда приехала в город Ульяновск. Ей хотелось отметить столь радостное событие. К этому Машкова решила подойти с юмором.

Она обратилась к местным, чтобы узнать, как в городе отмечают важные даты. Ответ оказался неожиданным – нужно взять колонку и встать у магазина. Хоть совет был и странным, Машкова все же решила им воспользоваться. С колонкой в руках, из которой доносилась песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», она отправилась гулять по городу.

Напомним, недавно 34-летняя актриса впервые опубликовала в блоге совместный снимок с отцом.

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Тэги:

Владимир МашковМария МашковаподписчикиФилипп КиркоровЦвет настроения синий

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Машкова отметила 50 тысяч подписчиков в Instagram под песню Киркорова
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