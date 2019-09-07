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Юлия Савичева поздравила Москву с Днем города архивным снимком

Певица рассказала, как в детстве ее впечатлила столица. 

Юлия Савичева поздравила Москву с Днем города архивным снимком
Юлия Савичева/фото: globallookpress.com

Семья Юлии Савичевой переехала в  Москву из Кургана в 1993 году. Группа «Конвой», в которой её отец Станислав Савичев был барабанщиком, получила приглашение работать в столице. В своем Instagram певица опубликовала старую фотографию, на которой она, совсем маленькая девочка, вместе со своими родителями стоит на Красной площади.

«Мне шесть, у меня есть красивый пуховик и куча творческих планов на будущее. Помню, как я была заворожена Москвой, ее красотой, мощью и невероятным богатством», — рассказала о своих первых впечатлениях Савичева.

Юлия отметила, что 26 лет спустя поздравляет любимый город сразу на двух концертных площадках: на Поклонной горе и в Парке Горького.

«С днём рождения, Москва!!! Спасибо тебе за все!» — написала артистка.

Напомним, в июле Юлия Савичева отправилась на отдых вместе с близкими. В соцсетях она рассказывала, что в отпуске ест, гуляет и спит, но чем больше она отдыхает, тем больше ее одолевают мысли, что нужно возвращаться к работе. Певица воспитывает годовалую дочь Аню и при этом активно работает над новыми песнями.

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День городаМосквапоздравлениеЮлия Савичева

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Юлия Савичева поздравила Москву с Днем города архивным снимком
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