Тимати и Гуф выпустили клип «Москва» ко дню рождения столицы

Исполнители появляются в ролике лишь раз, в остальное время на кадрах мелькают бесконечные виды города.

Рэперы Тимати и Гуф решили оригинально поздравить столицу с днем рождения, которая отмечает 872 года с момента основания. Накануне исполнители опубликовали в Сети клип на песню «Москва».

В коротком ролике они рассказывают обо всех плюсах столицы России и отмечают, что за последние 15 лет город кардинально преобразился. За несколько часов новый клип рэперов посмотрели более 270 тысяч человек.

В клипе Тимати и Гуф появляются только в самом начале, когда выходят на смотровую площадку столичного небоскреба. Остальное время создатели ролика решили посвятить красивым видам Москвы, которые запечатлели с помощью квадрокоптера.

Ролик Тимати опубликовал и в своем блоге, сопроводив коротким комментарием: «С днём рождения, родной мой город!!!».

Напомним, ранее в социальных сетях столицу с праздником поздравляли и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Гоша Куценко, Валерия, Анна Семенович. В стороне не остался и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также разместил короткое обращение в блогах.