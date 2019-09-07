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Тодоренко показала, как Марио Касас «признается» ей в любви

Телеведущая хитростью заставила испанского актера сказать «Я тебя люблю».

Тодоренко показала, как Марио Касас «признается» ей в любви
Актер Марио Касас в Москве/фото: лика брагина

Звезда фильма «Три метра над уровнем неба», испанский актер Марио Касас сказал Регине Тодоренко «Я тебя люблю». Телеведущая выложила видео с признанием испанского красавца в своем Instagram.

«Люблю. Я тебя люблю», — несколько раз повторяет актер. Правда выглядит это так, словно он пытается заучить слова.

«Я тоже тебя люблю», — отвечает Регина и обнимает Марио по-дружески.

Конечно, все это шутка, задуманная Тодоренко, чтобы разыграть своих подписчиков. Многие пользователи шутку оценили.

«Прощай, Владик», — пожалели они Влада Топалова — мужа Регины.

«Я бы к этому красавчику даже себя ревновала», — написала  одна из подписчиц.

Напомним, что в Россию Касас приехал, чтобы представить новый сериал со своим участием «Влечение», который в Европе назвали самой провокационной и скандальной премьерой года. Он рассказывает о бизнесмене Марко Муре, преследуемом призраками своего прошлого. Спокойствие и утешение он находит в занятиях спортом, а также в закрытом клубе. Спецкор Teleprogramma.pro встретилась с актером, который рассказал о съемках в сериале, о своей семье и поделился впечатлениями от Москвы.

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Марио Касаспризнание в любвиРегина Тодоренкосоцсетишутка

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Тодоренко показала, как Марио Касас «признается» ей в любви
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