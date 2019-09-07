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Директор «Ленкома» назвал дату выписки Захарова из больницы

Художественный руководитель театра уже через несколько дней вернется к работе.

Директор «Ленкома» назвал дату выписки Захарова из больницы
Марк Захаров Фото: Владимир Веленгурин/КП

В конце лета известного режиссера и худрука театра «Ленком» Марка Захарова госпитализировали. Артист попал в больницу с воспалением легких. Спустя несколько дней  85-летнему режиссеру стало лучше, но до сих пор он остается в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

По словам директора столичного театра Марка Варшавера, уже совсем скоро Захаров покинет стены больницы. Художественного руководителя планируют выписать 9 сентября, пишет ТАСС. Выжидать паузу после больничного Захаров не намерен. Он собирается, как можно скорее вернуться к работе, в частности, к репетициям постановки «Капкан».

«Говорил с ним по телефону. Сейчас он гуляет во дворе Боткинской больницы с дочерью Александрой Захаровой и уверяет, что уже готов вернуться в театр», — добавил Варшавер.

Отметим, главной работой грядущего театрального сезона в «Ленкоме» станет «Капкан». Его можно назвать своего рода сценической фантазией по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок самого Захарова и документальных источников.

Напомним, художественный руководитель театра после того, как у него ухудшилось самочувствие, не хотел ехать в больницу. Коллеги с трудом уговорили режиссера все же обратиться за помощью к врачам. Подобная реакция Захарова не удивила близких. Он всегда не любил больницы и старался лечиться дома.

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Директор «Ленкома» назвал дату выписки Захарова из больницы
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