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Фредерик Бегбедер не согласился с мнением Мединского о комиксах

Писатель и актер признался, что сам читал много комиксов.

Фредерик Бегбедер не согласился с мнением Мединского о комиксах
Писатель и актер Фредерик Бегбедер /фото: globallookpress.com

Комиксы бывают разные и могут быть интересны и детям, и взрослым. Такое мнение высказал французский писатель и актер Фредерик Бегбедер в субботу, 7 сентября, на пресс-конференции в Москве.

«Я не считаю, что комиксы — это только для детей, есть комиксы, которые с удовольствием читают и взрослые. Сам я всегда много читал комиксы», — сказал Бегбедер, комментируя заявление российского министра культуры Владимира Мединского.

Напомним, глава Минкульта на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке ранее заявил, что не понимает взрослых, которые читают комиксы. По его мнению, рассказы в картинках были придуман для детей и тех, кто плохо умеет читать. 

Автор романа «Любовь живет три года», отвечая на вопросы журналистов, призвал никого не осуждать. Он отметил, что во Франции жанр графического романа широко распространен. Такие книги носят не только развлекательный характер, но и рассказывают иногда о сложных вещах.

«Это как сравнивать кино и театр, или кино с телевидением. Но и на телевидении, что, конечно, весьма странно, бывают очень интересные вещи», — отметил писатель.

Московская международная книжная ярмарка открылась 4 сентября на ВДНХ. В своем выступлении Медицинский отметил, что рад видеть большую очередь из людей, желающих попасть на эту выставку. Он призвал больше читать и меньше смотреть телевизор.

 

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Владимир МединскийкнигикомиксыФредерик Бегбедер

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Фредерик Бегбедер не согласился с мнением Мединского о комиксах
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