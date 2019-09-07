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Медведев поздравил Москву с днем рождения в соцсетях

Дмитрий Анатольевич разместил публикации сразу в нескольких своих аккаунтах.

Медведев поздравил Москву с днем рождения в соцсетях
Дмитрий Медведев Фото: globallookpress.com

Москва 7 сентября отмечает день рождения – 872 года со дня основания. В столице уже начались массовые народные гуляния. В праздничных мероприятиях примут участие и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Многие из них уже поздравили любимый город с днем рождения в Сети. Такие публикации появились в блогах Татьяны Навки, Анны Семенович, Гоши Куценко и других знаменитостей.

В подобном формате решил поздравить столицу и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Посты он опубликовал сразу в нескольких социальных сетях – Facebook, Twitter, Instagram. В каждом профиле политика появилась одна и та же живописная фотография с комментарием «С Днем рождения, Москва!». На снимке видна столица с высоты птичьего полета.

Дмитрий Медведев. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2G5BOtIYHY/

В социальной сети Instagram одна из пользователей обратилась к Дмитрию Анатольевичу с вопросом. Ей стало интересно, с какого места в Москве удалось сделать столь яркий снимок. Сама не ожидая этого, пользователь получила ответ от председателя правительства РФ. Дмитрий Медведев был предельно краток, использовав лишь изображение вертолета.

Добавим, ранее политик поучаствовал в нескольких мероприятиях, приуроченных ко Дню города, которые состоялись на ВДНХ.

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Тэги:

День городаДмитрий МедведевМоскваСоциальные сети

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Медведев поздравил Москву с днем рождения в соцсетях
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