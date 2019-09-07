Медведев поздравил Москву с днем рождения в соцсетях

Москва 7 сентября отмечает день рождения – 872 года со дня основания. В столице уже начались массовые народные гуляния. В праздничных мероприятиях примут участие и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Многие из них уже поздравили любимый город с днем рождения в Сети. Такие публикации появились в блогах Татьяны Навки, Анны Семенович, Гоши Куценко и других знаменитостей.

В подобном формате решил поздравить столицу и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Посты он опубликовал сразу в нескольких социальных сетях – Facebook, Twitter, Instagram. В каждом профиле политика появилась одна и та же живописная фотография с комментарием «С Днем рождения, Москва!». На снимке видна столица с высоты птичьего полета.

В социальной сети Instagram одна из пользователей обратилась к Дмитрию Анатольевичу с вопросом. Ей стало интересно, с какого места в Москве удалось сделать столь яркий снимок. Сама не ожидая этого, пользователь получила ответ от председателя правительства РФ. Дмитрий Медведев был предельно краток, использовав лишь изображение вертолета.

Добавим, ранее политик поучаствовал в нескольких мероприятиях, приуроченных ко Дню города, которые состоялись на ВДНХ.