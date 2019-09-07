Стало известно, кто напал на Памфилову

Задержали подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. По данным РИА Новости, им оказался мужчина 1983 года рождения, приехавший в Москву из Средней Азии. Об этом информагентству рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

больше по теме Грабитель напал на Эллу Памфилову с выключенным электрошокером Глава ЦИК не пострадала, но сильно испугалась.

Напомним, разбойное нападение на главу ЦИК произошло в ночь на 6 сентября в городском округе Истра. Преступника Элла Памфилова застала врасплох, тот, судя по всему, не ожидал увидеть ее на пороге дома в поздний час и от растерянности напал на нее с выключенным электрошокером. Это и спасло ей жизнь.

По свидетельству пострадавшей, мужчина был высокий, гибкий и молодой. Однако лицо его было скрыто маской, на руках надеты перчатки. После неудачи он сразу же скрылся с месте происшествия.

Известно, что Памфилову спас ее любимый кот, который нагулявшись за день, стал скрестись в дверь. Женщина решила нарушить свой покой, чтобы запустить бродягу в дом, подошла к порогу, а там – незваный гость.

Теперь Элла Памфилова решила завести еще одного четвероногого друга, но уже посерьезнее котика – большую собаку. Чтобы она могла отпугнуть злоумышленников от ее дома.

Любопытно, что после нападения глава избиркома повела себя как настоящая железная леди, она решила не покидать дом, вызвала полицию, а затем выпила снотворное и легла спать. Утром ее уже видели на работе.