Фильм Полански «Офицер и шпион» получил приз ассоциации кинокритиков

Новый фильм кинорежиссера Романа Полански «Офицер и шпион» получил награду Международной ассоциации кинокритиков (FIPRESCI) на 76-м Венецианском кинофестивале.

Картина снята по известному в XIX веке делу Альфреда Дрейфуса — французского офицера, которого обвинили в шпионаже в пользу Германии и сослали на тропический остров в Атлантическом океане. В качестве улики против него фигурировала записка с перечнем секретных бумаг, переданных германскому атташе в Париже.

Причем главным героем в картине является Мари-Жорж Пикар, который первым обнаружил, что улики против Дрейфуса сфабрикованы и пытался защитить его, за что был сослан в Тунис.

В фильме снимались Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Матье Амальрик и Эммануэль Сенье. Фильм участвовал в конкурсе фестиваля и был показан 30 августа. Публика и критики аплодировали несколько минут стоя после просмотра картины.

Ранее мы рассказывали о картинах, которые были представлены на 76-м кинофестивале в Венеции. Среди них «В ожидании варваров» с Джони Деппом, «К звёздам» с Брдддом Питтом и Лив Тайлер, «Брачная история» со скарлетт Йохансен, «Джокер» с Хоакином Фениксом и другие.