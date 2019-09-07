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Фильм Полански «Офицер и шпион» получил приз ассоциации кинокритиков

Награду картине вручили на 76-м Венецианском кинофестивале.

Фильм Полански «Офицер и шпион» получил приз ассоциации кинокритиков
Кинорежиссер Роман Полански/фото: globallookpress.com

Новый фильм кинорежиссера Романа Полански «Офицер и шпион» получил награду Международной ассоциации кинокритиков  (FIPRESCI) на 76-м Венецианском кинофестивале. 

Картина снята по известному в XIX веке делу Альфреда Дрейфуса — французского офицера, которого обвинили в шпионаже в пользу Германии  и сослали на тропический остров в Атлантическом океане. В качестве улики против него фигурировала записка с перечнем секретных бумаг, переданных германскому атташе в Париже.

Причем главным героем в картине является Мари-Жорж Пикар, который первым обнаружил, что улики против Дрейфуса сфабрикованы и пытался защитить его, за что был сослан в Тунис. 

В фильме снимались Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Матье Амальрик и Эммануэль Сенье. Фильм участвовал в конкурсе фестиваля и был показан 30 августа. Публика и критики аплодировали несколько минут стоя после просмотра картины. 

Ранее мы рассказывали о картинах, которые были представлены на 76-м  кинофестивале в Венеции. Среди них «В ожидании варваров» с Джони Деппом, «К звёздам» с Брдддом Питтом и Лив Тайлер, «Брачная история» со скарлетт Йохансен, «Джокер» с Хоакином Фениксом и другие. 

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«Офицер и шпион»Венецианский кинофестиваль 2019кинокритикикинонаградаРоман Полански

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Фильм Полански «Офицер и шпион» получил приз ассоциации кинокритиков
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