Биограф рассказал о самом страшном дне в жизни Меган Маркл

Личная жизнь Меган Маркл до вступления в королевскую семью совсем не кажется тайной. Актерская карьера, знаменитые друзья и даже бывшие партнеры — все это на виду и давно пересказано журналистами. Но мало кто знает, что до работы в кино будущая герцогиня собиралась связать свою жизнь с дипломатией.

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По словам королевского эксперта Эндрю Мортона, 2002 году она начала шестинедельную стажировку в качестве младшего сотрудника по прессе в посольстве США в Буэнос-Айресе. Ее повседневная работа была относительно обыденной: регистрация, ответы на телефоны и составление писем. Но при этом ей удалось впечатлить руководство своим «энтузиазмом и манерой поведения», выполняя свои задачи «быстро и эффективно», рассказал Мортон таблоиду Express.

Меган была настолько серьезно настроена начать карьеру в области дипломатии, что сдала экзамен на сотрудника дипломатической службы, находясь в Аргентине. В тот же период, по словам биографа, произошло одно из самых страшных событий в жизни Маркл. Возможно, именно поэтому она отказалась от карьеры в международных отношениях.

Однажды министр финансов США Пол О’Нил посетил Буэнос-Айрес, чтобы встретиться президентом Эдуардо Духальде, который был главой временного правительства. Так получилось, что визит был назначен на день рождения Меган, 4 августа, и по этому случаю она попросила разрешение на поездку в колонне, которая забирала его из аэропорта.

Но вскоре на колонну напала толпа протестующих, которая была настроена весьма решительна. Они атаковали автомобили, старались их повредить, открыть и достать оттуда пассажиров. Мортон отметил, что Меган серьезно испугалась и с тех пор задумалась, стоит ли ей пытаться связать судьбу с делом, в котором возможно придется рисковать жизнью.