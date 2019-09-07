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«Любимая женушка»: Самбурская пожаловалась на назойливых поклонников

Несколько мужчин на протяжении многих лет заваливают ее письмами, надеясь получить ответ.

«Любимая женушка»: Самбурская пожаловалась на назойливых поклонников
Настасья Самбурская Фото: globallookpress.com

32-летняя актриса и певица Настасья Самбурская не раз говорила, что в Сети ее буквально одолевают крайне назойливые поклонники. Недавно звезда сериала «Универ» решила поведать подписчикам о самых странных ее фанатах, которые долгое время оказывают артистке нездоровые знаки внимания.

Один молодой человек начал «завоевывать» Самбурскую еще несколько лет назад. Он заваливал ее почту письмами, а затем перебрался в Instagram. В своих посланиях незнакомец не раз называл певицу «Любимой женушкой Настасьей». Еще один поклонник комментирует все посты актрисы. И по каждому случаю у него находится особая история из жизни.

«Пишет просто потрясающие истории из своей жизни, о том, что он и космонавт, и музыкант, и режиссёр, и инженер, и ветеринар, и актёр, и богач», — отметила Самбурская.

Третий персонаж тоже отличается креативностью. Незнакомец дает Настасье советы, только рассуждает в рамках своей особой логики, которая больше никому непонятна. Причем, мало того, что такие пользователи Сети докучают актрисе, так они еще и ругаются между собой. Баталии не раз происходили в аккаунте знаменитости.

«Однажды они втроём зацепились! Один обвинил другого в том, что у него отклонения, второй не отставал, обещал проломить голову и убеждал другого, что он нормальный! А третий пытался угомонить их, опираясь на очередную историю из своей жизни», — рассказала подписчикам Настасья.

Говоря об этом, она вспомнила еще одного активного персонажа. В течение года молодой человек пишет актрисе, робко надеясь на ответ. Обычно он засыпает Самбурскую фотографиями. К примеру, недавно сообщил, что получил диплом летчика.

«Больной человек, а это абсолютно понятно по тому, что он пишет, получил право управления САМОЛЕТОМ! Куда смотрят врачи», — добавила знаменитость.

Многие пользователи Сети заверили Самбурскую, что ей крупно повезло. Хорошо, когда подобные личности активны лишь в Интернете и не ищут личной встречи. Напомним, недавно Настасья столкнулась с очередной неприятностью в Сети. На сайте знакомств она обнаружила свое фото. Незнакомка использовала снимок актрисы, чтобы наладить свою личную жизнь.

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Анастасия СамбурскаяНастасья СамбурскаяПоклонники

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«Любимая женушка»: Самбурская пожаловалась на назойливых поклонников
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